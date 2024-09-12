TİGEM 15 safkan Arap koşu tayını satışa çıkardı TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirme kararı alırken geçici teminat tutarı tay başına 200 bin lira olarak belirlendi.

AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 15 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 200 BİN TL

İhale, 22 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Geçici teminat tutarı, tay başına 200 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM ve işletmelerinde görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)