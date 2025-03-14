İHA

Tokat'ta 47 yıldır terzilik yapan 68 yaşındaki Ahmet Karasu, mesleğini icra ederken ilginç uygulamasıyla da dikkat çekiyor.

1970 yılında 13 yaşındayken çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 1978 yılında kendi dükkanını açan Karasu, o günden bu yana müşterilerinden aldığı ve verdiği paraları ütülüyor.

HİJYENE DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Karasu, yıllardır süregelen bu alışkanlığıyla hijyene dikkat çekerken paranın değerine de sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"LÜTFEN PARAMIZA DİKKAT EDELİM"

Paranın temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Karasu, şu ifadeleri kullandı:

Kendi iş yerimi 1978 yılında açtım. O yıldan itibaren paramı ütülerim. Hep usul böyledir. Niye diyecek olursanız herkesin elinde mikrop oluyor. Bir de elin gavur paralarını tap taze tutuyorlar. Bizim paralarımıza gelince de yazı yazıyorlar. Her müşterimi de uyarıyorum. Lütfen kendi paramıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Parayı aldığım zaman da verdiğim zaman da ütüleyerek veririm. Bizde usul böyledir.

"HİJYENİK BİR UYGULAMA OLUYOR"

Saygın Aslantaş isimli müşteri ise bu alışkanlığı hijyenik ve güzel bir uygulama olarak değerlendirerek, "Ahmet Amca'nın 15 yıldır müşterisiyim. Müşteriden aldığı parayı da verdiği parayı da ütülüyor. Güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Hijyenik bir uygulama oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.