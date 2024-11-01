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İHA

Tokat'ın Almus ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, baraj kıyısındaki bir sokak köpeğine sahip çıktı ve ona da Şila adını verdi.

Şila ismini verdiği köpeği için özel bir konteyner satın alan Sezer, sıcak bir yuva da yaptı.

Sezer, balıkları yemlemek için her gün tekneyle balık kafeslerine giderken Şila da ona eşlik ediyor.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Şila'nın yavruları da bu alışkanlığı annelerinden devralarak, Sezer'i tekne gezilerinde yalnız bırakmıyor. Balıkçının köpeklerle geçirdiği bu keyifli anlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

"PEŞİMİ BIRAKMIYORLAR"

Sokaktan sahiplendiği Şila ve yavruları ile günlük tekne turu yaptığını söyleyen balık yetiştiricisi Sadullah Sezer, “Ben burada balıkçılıkla uğraşıyordum. Şila'ya burada bir yer yaptım. Sonra benimle arkadaş oldu. Tekneyle gezintiye çıktık. Daha sonrasında yavruları oldu. Onlara da ben bakıyorum.

Önce tekneyle bunları gezdiriyorum, sonra da balıkları yemlemeye gidiyorum. Bazen tekneden indiremiyorum. Yalandan tekneden iniyormuş gibi yapıp, onları indirip ben balıkları yemlemeye gidiyorum. Yoksa peşimi bırakmıyorlar.” dedi.