Tokat'ta mahallelinin akbaba görüntüleme yarışı

DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında bir iş yerinin çatısında akbaba olduğunu fark etti.

Kısa sürede toplanan kişilerden bazıları çatıdaki akbabaya yemesi için et attı, daha sonra çatıdaki hayvanın bulunduğu yerden alınması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Ekiplerin çalışmasını ilgiyle izleyen kalabalık, cep telefonlarıyla bol bol görüntü ve fotoğraf çekti. İtfaiye ekipleri akbabayı ağ atıp yakaladı.

Çatıdan indirilen akbabanın kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.