İHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, kısa sürede yaylaları beyaza bürüdü. Yaylada küçükbaş hayvanlarını otlatan 24 yaşındaki çoban Serhan Çakmak, bu sürpriz kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
KAR ALTINDA TÜRKÜ SÖYLEDİ
Soğuk havaya ve karın yoğunluğuna aldırış etmeyen genç çoban, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Videoda, Çakmak'ın kar yağışı altında sürüsüyle beraber uzun hava söylediği duygusal görüntüler izleyenleri derinden etkiledi.
TÜRKÜSÜ BEĞENİ TOPLADI
Pek çok kişi, doğayla bütünleşen bu içten anları beğeni yağmuruna tutarken, Çakmak’ın söylediği türkünün karla örtülü manzarayla birleşmesi, izleyenlerde kalıcı bir iz bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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