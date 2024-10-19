Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, kısa sürede yaylaları beyaza bürüdü. Yaylada küçükbaş hayvanlarını otlatan 24 yaşındaki çoban Serhan Çakmak, bu sürpriz kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

KAR ALTINDA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Soğuk havaya ve karın yoğunluğuna aldırış etmeyen genç çoban, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Videoda, Çakmak'ın kar yağışı altında sürüsüyle beraber uzun hava söylediği duygusal görüntüler izleyenleri derinden etkiledi.

TÜRKÜSÜ BEĞENİ TOPLADI

Pek çok kişi, doğayla bütünleşen bu içten anları beğeni yağmuruna tutarken, Çakmak’ın söylediği türkünün karla örtülü manzarayla birleşmesi, izleyenlerde kalıcı bir iz bıraktı.