Toprağa bir kaşık dökün ve izleyin: Sinekler saksılara yaklaşamıyor

Evde bitki yetiştirenlerin en büyük kabusu olan, saksıların etrafında uçuşan o minik siyah sinekler ve toprağın altını kemiren larvalar için çözüm aslında saniyeler uzağınızda.

Genelde kimyasal ilaçlara sarılsak da, uzmanlar mutfağımızda her an elimizin altında bulunan bir baharatın, en sert böcek ilaçlarından bile daha etkili olduğunu vurguluyor.

İşte saksıdaki istenmeyen canlıları kalıcı olarak uğurlamanın en doğal yolu…

BİTKİLERDE TARÇIN MUCİZESİ

Tarçın, içeriğindeki sinnimaldehit sayesinde doğal bir fungisit (mantar öldürücü) ve böcek savar görevi görür. İşte saksıdaki sinek ve larvalardan kurtulmak için izlemeniz gereken adımlar:

Uygulamaya başlamadan önce saksı toprağının üzerindeki kurumuş yaprakları veya belirgin küf tabakalarını temizleyin.

Toz tarçını doğrudan toprak yüzeyine ince bir tabaka halinde serpin. Küçük bir saksı için yaklaşık 1 çay kaşığı, büyük saksılar için 1 tatlı kaşığı yeterlidir.

Eğer sinekler toprağın derinliklerine larva bıraktıysa, serptiğiniz tarçını bir çubuk veya çatal yardımıyla toprağın ilk 2-3 santimetresine hafifçe karıştırın.