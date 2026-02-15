İstanbul'da hava biraz ısınınca Bebek Sahili'nde yoğunluk oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, bir günlüğüne de olsa şubat ayında yazı yaşıyor.

Şubat ayında sıcaklıklar, kent genelinde 21 dereceye kadar çıktı.

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Bebek Sahili ise gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu.

OLTALARINI KAPIP GELDİLER

Kimileri balık tutarken, kimileri ise evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı.

Bazı İstanbullular, deniz kenarında oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

"BALIK TUTMAK İÇİN GELDİM"

Balık tutmak için Bebek Sahili'ne gelen Mustafa Atun, "Bugün havayı güzel gördük. Dedik ki Boğaz'a çıkalım, balık tutalım. Sabah saat 06.30’da geldim." dedi.

Kerem Yıldız ise, "Sabah saat 06.30 gibi balık tutmak için geldim ama balık bugün az. Hava bugün çok güzel, her hafta geliyorum." dedi.

"ARKADAŞLAR GELİNCE DENİZE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Güzel havanın keyfini çıkaranlardan Mahmut Tuncer ise, "Dinleniyoruz burada gelip deşarj oluyoruz oturuyoruz, sürekli geldiğimiz bir yer. Çıkıp dışarıda bir yerde buluşup sohbet ediyoruz.

Birazdan arkadaşlarımız gelince hep beraber kahvaltı yapacağız. Sonra da denize girmeyi düşünüyoruz." dedi.