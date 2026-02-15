Nihan Urel, Ensonhaber YouTube kanalında astroloji gündemini yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NİHAN UREL'İN ASTROLOJİ GÜNDEMİNİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Ensonhaber YouTube kanalı, birbirinden dikkat çeken yayınlarla izleyicisinin karşısında.

Gündemin en güncel konuları, en kritik haber başlıkları, spordaki gelişmeler, tarihi tartışmalar ve daha birçoğu Ensonhaber YouTube kanalında beğeni topluyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, siyasetteki sıcak konular hakkında kritik değerlendirmelerde bulunurken Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, bu konuların hukuki yönlerini tahlil ediyor.

Sevda Türküsev, toplumsal tartışmaları yorumlarken Oktay Derelioğlu, spor gündemini ele alıyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın birbirinden değerli konukları da kendi alanlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

YENİ PROGRAM ASTROLOJİ

Her biri beğeniyle takip edilen bu geniş yayın yelpazesine bir program daha katıldı.

Daha önce de Ensonhaber ekranlarında astroloji alanında değerlendirmelerde bulunan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, yeni bir programa başladı.

SATÜRN'ÜN KOÇ BURCUNA GEÇİŞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Urel, bu hafta yayına başlayan programda, Satürn'ün koç burcuna geçişini ve ne anlama geldiğini yorumladı.

Ünlülere yönelik operasyonları da ele alan Urel, 17 Şubat'taki güneş tutulmasının insanlığı nasıl etkileyeceğine de değindi.

İLK PROGRAMIN KONU BAŞLIKLARI

İşte Urel'in yorumladığı konu başlıkları.

-2028’e Kadar Koç’ta Satürn: Bu Süreçte Neler Değişecek?



-Bahis Operasyonları ve Sosyal Medya Fenomenleri Hakkında



-Astrolojide “Ölülerin Diriltilmesi” Ne Anlama Geliyor?



-17 Şubat Güneş Tutulması: İnsanlık Nasıl Etkilenecek?



-Akın Gürlek ve Türkiye Süreci: Astrolojik Açıdan Neler Öngörülüyor?

Urel, her hafta gezegen hareketlerinin insanların hayatı üzerine etkilerini derinlemesine analiz edecek, geleceğe yönelik uyarılarda bulunacak.

Siz de bu heyecan verici programları kaçırmamak için Ensonhaber YouTube kanalına abone olun ve bildirimleri açın.