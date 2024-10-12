DHA

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, kırmızı benekli alabalık için heykel yapıldı.

Uzungöl'ün kırmızı benekli alabalıkla anılmasına dikkati çekmek isteyenlerin yaptırdığı heykel ise 7 metre uzunluğunda.

7 metre uzunluğundaki alabalık heykeli, göle hakim noktada oluşturulan ve deredeki azgın suları andıran platform üzerine konuldu.

Maket heykel, Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"UZUNGÖL'ÜN GELİŞME HİKAYESİNDE ALABALIĞIN ROLÜ VAR"

Trizmci iş insanı Mehmet İnan, heykelin alabalığa olan minnetin bir göstergesi olarak yaptırıldığını belirterek, "Uzungöl'ün hikayesi şöyle başlıyor; babam Dursun Ali İnan, çocukken Uzungöl'de derelerde çok alabalık avlıyordu. Yakaladığı alabalıkları eve getiriyordu. Getirdiği zaman tabi eskiden yokluk zamanları. Annesi 'balıkları getirme, bunlar çok tereyağı harcar' diyerek fırçalıyordu.

Tereyağı o dönemlerde çok kıymetliydi. O da annesinden fırça yememek için derenin kenarlarında küçük alabalık havuzları yapmış. Aradan yıllar geçiyor, babam Almanya'ya gurbete gidiyor. Babam yurt dışında profesyonel alabalık tesislerini görünce çocukluk hayalini Uzungöl'de kurmak istiyor.

70'li yıllarda döndüğü Uzungöl'de kazma küreklerle 2 alabalık havuzu yaptı. Sonrasında da yavaş yavaş bungalovlar, oteller yapılınca Uzungöl bu hale geldi. O yüzden Uzungöl turizminin başlanma ve gelişme hikayesinde alabalığın çok kıymetli bir rolü var.

Uzungöllüler olarak alabalığa bir minnet borcumuz olduğunu düşündük. Bu minvalde de Uzungöl Turizm Derneği başkanımızla beraber böyle bir alabalık heykelini buraya koyarak alabalığa karşı olan minnet borcumuzu ödemek, gelecek nesillere de bu hikayeyi anlatmak istedik" diye konuştu.

"SÜREKLİ ÜRÜYOR, GELİŞTİRİYOR"

Alabalığın Uzungöl'de yaşayanlar için çok kıymetli olduğunu anlatan İnan, "Kırmızı benekli alabalık genelde Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaşayan tatlı su balığıdır. Uzungöl'den yukarı doğru yaklaşık 2 bin 300 rakımlara kadar yaşadığını görmekteyiz. Sürekli ürüyor, gelişiyor, Milli Parklar da bunu destekliyor. Dolayısıyla korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok daha önem verdiğimiz bir simgemiz alabalık.

O yüzden böyle bir heykeli yaptırdık zaten. Daha önceden aslında Uzungöl'e gelen ve ilk turizmin başlanma hikayesini bilen insanlar, heykeli gördükleri zaman çok doğru bir karar olduğunu söylüyor. Bilmeyenler de bunu öğrenmiş oluyor." dedi.