Trabzon'a su veren mahallenin suyu yok Maçka ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan Atasu Barajı'nın bulunduğu mahallede musluklardan çamurlu su akıyor. Tankerlerle su taşınan mahalede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İHA

Trabzon'un su ihtiyacını karşılayan mahallede, vatandaşlar su sıkıntısı yaşadıkları için isyan ediyor.

Maçka ilçesinde bulunan Atasu Barajı'nın bulunduğu Yeni Atasu mahallesinde vatandaşlar yılardır yaşanan su sıkıntısı yaşıyor.

Uzun süredir temiz suya erişimde problem yaşayan 35 haneli mahallede vatandaşlar çözümü marketlerden aldığı su ile sağlıyor.

ŞEBEKEDEN ÇAMURLU SU AKIYOR

Mahallede bulunan su deposuna her gün tankerler ile taşınan su ise mahalle sakinlerinin ihtiyacı karşılamıyor.

Zaman zaman şebeke hattından akan suyun çamur görüntüsü ise mahalle sakinlerini tedirgin ederken, özellikle yaz aylarında artan nüfus ile yaşanan su çilesi mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

"BARAJ YANIMIZDA AMA SU SIKINTISI ÇEKİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Asuman Eyüpoğlu, musluktan bir bardak su bile içemediklerini belirterek “Her zaman su sıkıntımız var. 15 günden beri damla su bize gelmiyor. Gelen suyumuz da çamur akıyor. Bulaşıklarımız birikti. Temiz su bulamıyoruz. Bir bardak bile su içemiyoruz.

Su geldiği zaman ise çamur akıyor. Sanki kahve içiyorsun. Baraj hemen yanımızda ama biz nedense su sıkıntısı çekiyoruz. Koca Trabzon'u besleyen baraj bizim mahallemizi besleyemiyor. Buna bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

"BU YENİ BİR SIKINTI DEĞİL"

Saim Eyüpoğlu isimli mahalle sakini ise gözelerin kuruması nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını kaydederek “TİSKİ'yi aramamıza rağmen geçici çözümler yapılıyor ama kalıcı çözümler bulunamıyor. Tankerlerle yukarıdaki depoya su bırakılıyor. O su en fazla 2 saat akıyor. Gözelerin kuruduğunu söylüyorlar. Bu hikayeyi her zaman dinliyoruz. Her sene aynı hikaye. Gözeler kurumuşsa baraj aşağımızda.

Alternatif şeyler düşünülmüyor. Esiroğlu arıtma tesisi koskoca Mağmat boğazına su basıyor ama 8 kilometre mesafedeki mahallemize suyu basamıyor. Ama su faturası kesmeye geliyorlar. Baraj ile evlerimiz arasında 7-8 kilometrelik bir mesafe var.

Bu baraj Trabzon'u besliyorsa beni hayli hayli beslemesi lazım. Benden geçip orayı beslemesi lazım. Bakkaldan gidip su alıyoruz. Burası büyükşehir olmadan önce belde belediyesiydi. O dönemden beri devam eden bir su sıkıntısı var. Yeni bir sorun değil” şeklinde konuştu.

"YETER ARTIK BUNALDIK"

Yaz aylarında fındık için memleketine gelen Gül Eyüpoğlu da taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıldığını dile getirerek “Yaz aylarında buraya geliyoruz. 15 günden aralıklı olarak suyumuz bulanık olarak akıyor. Susuzluk çekiyoruz. Bize layık gördükleri su bu. Köyde olduğumuz halde para ile su alıyoruz.

Oluklardan aldığımız su ile de bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Yeter artık bunaldık. Bu suyun akmasını istiyoruz” diye konuştu.

"SU FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ"

Zehra Özbayrak isimli mahalle sakini, arıtma cihazı ile çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek “Evimde mutfak tezgahı ve makineler dolu. Başka yerden su alıp elimizde yıkıyoruz. Duş yapamıyoruz, abdest alamıyoruz. Domuzların yıkandığı suyu içiyoruz. Arıtma cihazı ile çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Kısa zamanda buna bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Su faturasını ödemeyeceğiz. Tankerlerle su getiriyorlar. Su bize gelene kadar bitiyor” ifadelerini kullandı.

"GELEN SU ÇAMUR OLARAK AKIYOR"

Kendi imkanları ile kurduğu depoda yağmur suyu biriktirdiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Hamdi Güney Terzi de “Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum ama buraya geldiğime pişman oldum. 10 yıldır burada süren bir sorun var. Sabah 6'da su kesiliyor gece 1'de geliyor.

İçecek suyumuz bile yok. Damacana alıp buraya geliyoruz. Yağmur suyu birikmek için bir depo yaptım. Ondaki su ile bulaşık ve temizlikte kullanıyoruz. Su geldiği zaman bile çamur olarak akıyor. Sütlü kahveye benziyor.

"TARBZON'A SU VEREN KÖYÜN SUYU YOK"

Trabzon'a su veren köyün suyu yok. Bize su saati aldırdılar. O kadar masraf ettik bu yanımıza kaldı. Suyu kullan veya kullanma fatura geliyor. Ankara'dan misafirlerimiz geldi ama su olmadığı için gideceğiz diyorlar. Su büyük bir sorun. Su sağlıktır.

Bu mahallede yaklaşık 35 hane var. Bu mahalleye su gelmediği zaman hiç kimseye su gitmiyor. Çamaşırlar bekliyor. Fındık ayındayız ne duş alabiliyorsun ne yüzünü yıkayabiliyorsun. Bizim için önemli olan su ve yol. Rezil bir durum. Burada yaşayanlar bunu hak etmiyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)