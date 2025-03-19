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İHA

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek.

Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarını başlarken, bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıdı.

"BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Trabzon Balık Hali'nde bu günlerde tezgahlarda balık miktarında belirgin bir azalma yaşanırken balıkçılar, artık sezon sonuna yaklaştıklarını bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balıklara kaldıklarını söyledi.

Balıkçı esnaflarından Ahmetcan Örseloğlu, çoğu teknenin paydos ettiğini belirterek şunları söyledi:

Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Nisan 15'de sezon tamamıyla kapanacak. Şu an tekneler maliyeti karşılayamadığından yavaş yavaş limanlara çekmeye başladılar. Bol ve bereketli sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz.



Bu sıralar balık fazla talep görmediğinden dolayı da tekneler paydos etmeye başladı. Bundan sonra kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirdik diyebilirim.

"TEKNELERİN PAYDOS ETMESİ BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise bu sıralar tezgahların biraz yavan kaldığını kaydederek şöyle konuştu: