DHA

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışının ardından denize ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.

Fırtına nedeniyle denizde az avlanan hamsinin kilosu 100 liradan 200 liraya kadar çıktı.

Kar suyuyla lezzetlenen hamsi, artan fiyatına rağmen tüketicinin ilk tercihi oldu.

Trabzon Balıkçılar Hali’nde; istavritin kilosu 100, mezgit 200 TL, sargan 250 TL, çinakop 300, palamut 125 liradan satışa sunuluyor.

"HAMSİNİN KULAĞINA KAR SUYU KAÇTI"

Balıkçı Turgay Memiş hamsi avının az olduğunu belirterek, “Şu anda balıkta durumlar normal seyrediyor. Balık fena değil, her şey var. Havanın soğuk olması nedeniyle hamsinin avı az oldu. 75-100 liraya sattığımız hamsiler bugün 225-250 lira civarında. Vatandaş fiyatta biraz çekimser kalıyor. Şu sıra mezgit, istavrit ve hamsi tercih ediliyor. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Boyu da 12 santime ulaştı” dedi.

"HAMSİ İRİLEŞTİ VE LEZZETİ ARTTI"

Hamsinin lezzetinin arttığını ifade eden Balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Kar yağdı, kar suyu denize indi. Hamsi irileşti ve lezzeti de arttı. Şu anda havalar kötü, az çıkıyor o yüzden bu durum fiyatlara yansıdı. Hamsi normalde 100-150 lirada seyrederken, bugün az çıktığı için fiyat 200 liraya çıktı. Mezgit 200, levrek ve çupra 300-350 liradan satılıyor. Çinakop bugün bol çıktı onun da fiyatı 200 lira. Hamsi ve çinakop aynı değerde seyrediyor” diye konuştu.

"BU SENE ÜRÜNLER BEREKETLİ"

Balık almaya gelen müşteri Hasan Çavdaroğlu, “İstanbul’dan geldik. Gelmişken kar vurunca, ‘Karadeniz hamsisi yiyelim’ dedik. Böyle bir fırsat bulunmaz. Burada tezgahlar dolu. Bu sene ürünler bereketli, çok güzel” dedi.