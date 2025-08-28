Trabzon'da kanalizasyon kokusuna Karadeniz usulü çözüm

Trabzon'da CHP'li belediye tarafından yönetilen Beşikdüzü ilçesinde, kanalizasyon hatlarından yayılan kötü koku nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İlçe merkezinde özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde yoğun şekilde hissedilen kanalizasyon kokusu, çevredeki vatandaşlar ve esnaf için adeta kabusa dönüştü.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZÜM ÜRETTİLER

İş yerlerinin önünde bulunan rögar kapaklardan yayılan koku nedeniyle müşterilerden tepki aldıklarını belirten esnaflar, kendi imkanlarıyla geçici çözüm üretmeye çalıştı.

Bazı dükkan sahipleri kapakların üzerini karton ve çuvallarla kapatarak kokunun yayılmasını engellemeye çalışırken, bu yöntemin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Esnaflar, kalıcı bir çözüm için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

"KANALİZASYON KOKUSU ŞEHRİ SARMIŞ DURUMDA"

Beşikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçelerinde yaklaşık 7-8 yıldır kanalizasyon kokusunun önüne geçilemediğini söyledi.

Gündoğdu, şöyle konuştu:

İlçemizde İlçe Belediyesi ve Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ile ilgili sorunlarımız var. Kanalizasyon kokusu şehri sarmış durumda. İlçe belediyesini aradığımızda; Büyükşehir, Büyükşehir'i aradığımızda ilçe belediyesi sorumluluğunda diyor.



'Büyükşehir ilçe belediyesinin talepte bulunması gerekiyor' diyor. İlçe belediyesi, 'Talepte bulunduk vermiyorlar' diyor. 'Yağmur yağdığında bu sorunlar gidecek, bu kokular kalmayacak' diyorlar. Çözümü yağmura bıraktık.

"KENDİ HALİNE TERK EDİLMİŞ BİR İLÇE"