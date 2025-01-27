AA & Ensonhaber

Kentte uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra emekli olan 49 yaşındaki Ömer Çınar, hayatına yeni bir yön vererek boksla tanıştı. Bu yolculuğu ise oldukça mütevazı bir başlangıca dayanıyor: evinin çatı katına astığı bir kum torbasıyla. Kendi imkanlarıyla çalışmaya başlayan Çınar, boks tutkusu ve azmiyle yıllar boyunca antrenman yapmayı sürdürdü. Ancak ne bireysel bir sporcu olarak ne de bir takım bünyesinde yer alabildi. Evliliği ve günlük sorumlulukları nedeniyle ara ara uzaklaşmak zorunda kaldığı bu tutkusu, ilk çocuğunun doğumuyla yeniden hayat buldu.

ÇOCUKLARINA BOKSU SEVDİRDİ, ŞAMPİYON OLDULAR

Yıllardır tozlanmaya yüz tutmuş kum torbası ve eldivenlerini yeniden ortaya çıkaran Çınar, çocuklarına boksu sevdirmek için harekete geçti. Bu çabası, beklenenden çok daha büyük bir etki yarattı.

Bugün, Çınar’ın çocuklarından 22 yaşındaki milli sporcu Mehmet Han Çınar, iki Avrupa üçüncülüğü ve altı Türkiye şampiyonluğu elde ederek adından söz ettiriyor. 17 yaşındaki Batuhan Çınar ise Türkiye genelinde iki kez üçüncülük kazanarak ailesini gururlandırıyor.

"ÇOCUKLARIM ELİT SEVİYEDE SPORCU OLSUN İSTEDİM"

Ömer Çınar, sabah antrenmanlarını halen birlikte yaptığı çocuklarının başarılarıyla büyük gurur duyuyor. Boksa olan sevgisinin çocuklarına da ilham verdiğini belirten Çınar, şunları dile getiriyor:

Evimizin çatısında bir kum torbası vardı. Ara sıra onunla çalışırdım. Çocuklar büyürken bu torbayı ve eldivenleri gördükçe etkilenmeye başladılar. Benim gençliğimde salona gitme veya profesyonel boks yapma imkanım olmadı, içimde hep bir ukde kaldı. Ama istedim ki çocuklarım bu işi elit seviyede yapsın.

Çocuklarını amaçsız bir şekilde büyütmek istemediği için spora yönlendirdiğini ifade eden Çınar, sporun yalnızca başarı odaklı görülmemesi gerektiğinin de altını çiziyor:

Sporda sadece madalyalarla mutlu olunmaz. Çocuklarımın ahlaki anlamda da sporun ve antrenman salonunun katkılarından faydalanmasını istedim. Bugün geldiğimiz noktada pişmanlık duyacak hiçbir şey yok. Rabbime şükürler olsun ki bu günleri gördüm. Bütün velilere de çocuklarını bir spor dalına yönlendirmelerini öneriyorum.

Çınar, çocuklarının gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına ve ülkeye gurur yaşatacağına inandığını söylüyor.

HAYALLERİN ZİRVESİ: OLİMPİYATLAR

Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olan Mehmet Han Çınar, babasının desteğini her zaman arkasında hissettiğini belirterek şu sözleri paylaşıyor:

Kardeşimle birlikte antrenman yapmak beni çok mutlu ediyor. 2022’de Hırvatistan’ın Porec ve 2024’te Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde ettim. Ama tabii ki her elit sporcunun hayali olimpiyatlardır. Bizim de hedefimiz bu. Önümüzdeki dört yıl boyunca çok iyi hazırlanarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyoruz. Spor sadece başarı demek değil; aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın ve dinamik bir neslin temeli.

Batuhan Çınar da babalarının onlar için en büyük destek olduğunu vurguluyor:

Babam, bu sporda bizim her zaman yanımızda oldu. Antrenmanlarımızı hiç aksatmadan takip ediyor, bizi asla yalnız bırakmıyor. Onun emeğini boşa çıkarmayacağız ve inşallah çok büyük başarılara imza atacağız.

Antrenör Turgut Dereköylü ise kardeşlerin sergilediği performanstan övgüyle bahsederek, ileride olimpiyat şampiyonluğu gibi büyük başarıların onları beklediğini dile getiriyor.