Trakya'da balya işçilerinin kavurucu sıcaktaki mesaisi zorluyor

Ofislerde klima altında daha sıcaktan bunalanlar varken hava sıcaklıklarının arttığı günümüzde tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler, tarımın gizli kahramanları olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da hasat yapılan buğday tarlalarında çalışan balya işçileri aşırı sıcakta mesailerini sürdürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığı tarlalarda kalan buğday sapları, hayvancılıkta yem olarak kullanılmak amacıyla balya haline getiriliyor.

Balyaların tarladan çiftliklere taşınması ise mevsimlik işçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Sabahın erken saatinde mesaiye başlayan işçiler güneş ve tozdan korunmak için yüz ve kollarını ince kumaşlarla kapatıyor.

BİR BALYA 40 KİLO

İşçiler, yerden omuzlayarak kaldırdıkları yaklaşık 40 kilogramlık balyaları römorklara yüklüyor.

Öğle saatlerinde sıcaklığın ve römorktaki balyaların sayısının artmasıyla işçiler için zorluk da katlanıyor.

Balyaları 2-3 metre yükseğe atmak zorunda kalan işçiler, tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürüyor.

35 YILDIR BALYA İŞÇİLİĞİ YAPIYOR

Balya işçilerinden 55 yaşındaki Remzi Kalambak, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çalışmak için Kırklareli'ne geldiğini söyledi. İşlerinin zorluğuna işaret eden Kalambak, 35 yıldır balya işçiliği yaptığını kaydetti.

55 YAŞINDA ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

Sürekli bir işinin olmadığını anlatan Kalambak, "Mecburuz bu işi yapmaya, çoluk çocuğumuz bizden ekmek bekliyor. Sıcak bizi çok zorluyor. 55 yaşında insanım, sıcak oldu mu çok zorluyor." diye konuştu.

Kalambak, günde 5 kişi yaklaşık 1.500 balya taşıdıklarını dile getirdi.

"SICAK ÇOK ZORLUYOR"

İşçilerden Rahman Çevik ise çok ağır bir iş yaptıklarını ifade etti.

Aşırı sıcakta çok zorlandıklarını anlatan Çevik, "Çok şükür paramızı kazanıyoruz, zor oluyor ama mücadele ediyoruz. Allah kolaylık veriyor. Tarlada bizi en çok zorlayan şey sıcaklık. Çemberi takıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Buna rağmen ellerimiz patlıyor. Günde 5-6 eldiven değiştiriyoruz." dedi.