TÜİK araştırması: Çocuklar en çok YouTube'u kullanıyor

Haber Merkezi

İnternet erişimi bulunan herkes tarafından kullanılan sosyal medya platformları, çocukları da etkisi altına aldı.

3-6 yaş çocukların dahi kullanmayı öğrendiği sosyal medya platformları ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Çocukların sosyal medya kullanımlarını inceleyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilginç veriler ortaya koydu.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 91,3'Ü İNTERNET KULLANIYOR

2024 yılına ait “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocuklarda internet kullanımı yüzde 91,3 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre, cep telefonu kullanan çocukların yüzde 32,6’sı telefonlarını en az yarım saatte bir kontrol ederken, bu oran 11-15 yaş grubunda yüzde 42,8’e çıkıyor.

EN ÇOK YOUTUBE KULLANILIYOR

Araştırmada çocukların en çok kullandığı sosyal medya platformu, açık ara YouTube olarak belirlendi.

TÜİK’in verilerine göre çocukların yüzde 96,3’ü YouTube’u düzenli olarak kullanıyor.

YouTube’u yüzde 41,5 ile Instagram ve yüzde 26,2 ile TikTok takip ediyor.

AİLE İÇİ İLETİŞİM AZALIYOR

TÜİK’in araştırmasına göre, çocukların yüzde 34,4’ü ekran başında daha fazla vakit geçirdikleri için daha az kitap okuduklarını belirtirken, yüzde 33,3’ü ders çalışmaya ayırdığı sürenin azaldığını ifade ediyor.

Dijital bağımlılığın bir diğer etkisi ise aile içi iletişimi azaltması. Çocukların yüzde 25,5’i, ekran başında geçirdikleri sürenin artması nedeniyle aileleriyle daha az zaman geçirdiğini belirtiyor.