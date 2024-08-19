TÜİK, en çok göç alan şehirleri açıkladı İstatistiklerle Türkiye 2023 raporuna göre, en çok göç alan şehirler ve yabancıların hangi ülke vatandaşlarından oluştuğu sıralandı.

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TÜİK verilerine göre İstanbul'da 2022-2023 döneminde 15 milyon 655 bin 924 kişi yaşıyor.

Verilere göre İstanbul, bu dönemde 412 bin 707 kişi göç aldı ve 581 bin 330 göç verdi. Ve böylece İstanbul'da 2022-2023 dönemindeki göç 168 bin 623 kişi geriledi.

EN FAZLA GÖÇ ALAN 6 İL

İstanbul'dan sonra en çok göç alan şehirler listesinde sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Kocaeli geliyor.

İstanbul'da net göç hızı yüzde 10,7 olarak ölçülürken, diğer şehirlerdeki oran pozitif olarak seyrediyor.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA IRAKLI YABANCI YAŞIYOR

Rapora göre, 2021-2023 arasında Türkiye'de 1 milyon 570 bin 543 yabancının arasında 217 bin 476 kişi ile Irak vatandaşları birinci sırada.

İkinci sırada, 164 bin 131 kişi ile Afganistanlılar var. Suriyeliler ise 79 bin 952 kişi ile listenin yedinci sırasında yer alıyor.