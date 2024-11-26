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DHA

Tunceli, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dağların arasında kurulan şehir merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü ve sokak ile evlerin ışıkları karla birleşti, gören hayran kaldı.

O seyrine doyulmaz manzara drone kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLARA DA UYARI GELDİ

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği, Adıyaman'ın güney kesimlerinin ise yağmurlu geçeceği, sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ile 10 derece altında seyredeceği belirtilerek, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.