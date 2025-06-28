Tunceli'de ayıdan dağcıları aratmayan tırmanış

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde doğa gezisine çıkan fotoğrafçılar Özgür Şahin ve Mehmet Fidan, kayalık bir yamaçtan ustalıkla inen bir bozayıyla karşılaştı. Yanlarındaki drone ile ayının dikkatli ve dengeli inişini görüntüleyen ikili, doğanın benzersiz bir anına tanıklık etti.

SARP KAYALIKTAN DİKKATLE İNDİ, BİRİKMİŞ KARDA KEYİFLE KAYDI

Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan bozayı, inişin ardından kar üzerinde kayarak adeta keyif yaptı. Bu etkileyici anları kayıt altına alan Şahin ve Fidan, Tunceli’nin zengin yaban hayatının korunması için herkese duyarlılık çağrısında bulundu.