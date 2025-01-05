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DHA

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir vatandaşın, anayola inen yaban keçileri ile diyaloğu tebessüm ettirdi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"ndeki dağ keçileri, Çemişgezek ilçesinde anayola kadar indi.

BİR YANDAN KAYIT ALIRKEN BİR YANDAN DA KONUŞTU

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, keçileri görünce durdu. Bir yandan cep telefonu kamerası ile kayda giren şahıs, diğer yandan da keçiler ile konuşmaya başladı.

Vatandaşın keçilerle olan diyaloğu tebessüm ettirdi.

"AY BEN SENİN AĞZININ YİYEM, BURNUNU YİYEM"

Aracın sürücüsü, tel örgünün arkasındaki yaban keçiye şöyle seslendi:

-Kardeş ne yapıyorsun? Aç mısın susuz musun?

Azığınız var mı? Gelin bir şey ikram edem.

Gelin, gelin...

Sürücü'nün yanındaki yolcu "Abi seni ciddiye almadılar." deyince de "Abi nasıl almadılar ya?" diyerek seslenmesini şöyle sürdürdü:

-Gel, gel, gel... Ama bunlar yaşamımızın bir parçası. Ailemizden biri.

Ay ben senin ağzının yiyem, burnunu yiyem.

-Abi biz gideceğiz, abi görüşürüz. Akşama yine buradasınız zaten.