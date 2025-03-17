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İHA

Koruma altındaki vaşağın en güzel hali Tunceli’de görüntülendi.

Nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de drone ile kayıt altına alındı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlisi Azat Özel, koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda vaşağa denk geldi.

Drone ile kayıt alan Özel’e vaşak adeta poz verdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Uzun süre karlar üzerinde dinlenen vaşak daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.