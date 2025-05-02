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İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarısını yaptığı fırtına ve sağanak yağış, Tunceli ve ilçelerinde etkili oldu.

Kent merkezi, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve yapının çatısı uçtu.

FIRTINADA BİNANIN ÇATISI UÇTU

Akpazar ilçesinde bir binanın çatısının uçma anı, fırtınanın şiddetinin en net görüntüsü oldu.

Fırtına etkisi ile parçalanan ve uçan çatı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Pülümür ilçesinde, bir köprü zarar görürken ahır çöktü.