Turistik Doğu Ekspresi biletleri 2025-2026: Bilet fiyatları ve sefer tarihleri

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treni, baharın gelmesiyle doğanın muhteşem manzarası eşliğinde yolcularına unutulmaz anılar yaşatıyor.

Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2025-2026 sezonunda bilet almak isteyenler fiyat ve sefer bilgisi hakkında detayları merak etti.

Peki; TCDD Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2025-2026? İşte, bilgiler...

DOĞU EKSPRESİ SEFER BİLGİLERİ 2025-2026

Ankara-Kars yönündeki seferler: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri,

Kars-Ankara yönündeki seferler: Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacak.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletleri, 27 Ekim 2025 Pazartesi bugün satışa çıkacak.

Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kişi başı 12 bin TL’den başlıyor.