Türk kahvesinin de sahtesi çıktı! Test etmek için bu yöntemi uygulayın sahteyi çöpe atın… Birçok şeyde oluğu gibi Türk kahvesine de hile karıştı. Sahtesiyle gerçeğinin görüntüsünün birebir olduğu Türk kahvesinde sahtesini bulmak bu yöntemde oldukça kolay. İşte, sahte Türk kahvesini hemen anlamanızı sağlıyor…

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Ne yazık ki birçok yiyecek ve içecekte olduğu gibi Türk kahvesine de hile karıştı. Türk kahvesinin sahtesini gerçeğinden ayırmak ise görünürde ne yazık ki mümkün olmuyor.

Nohut ya da arpa tozu karıştırarak elde ettikleri sahte kahvelerin anlaşılması ise aslında oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken ondan bir iki damla içerisine damlatmak olacak.

Sadece bir iki damlasıyla sahtesini gerçeğinden ayırabileceğiniz kahve testini yapmak için tek ihtiyacınız ise 2 damla limon suyu.

Limon suyu ile kahve testi…

Türk kahvenizin sahte olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken oldukça basit. Kahvenizi pişirdikten sonra fincana almanız ve ardından kahvenin üzerine bir iki damla limon sıkmanız yeterli oluyor.

Gerçek olan Türk kahvesi köpürürken içerisine nohut ya da arpa tozu karıştırılmış olan kahve köpürmeden öylece kalıyor. Bu basit yöntemle kahvenizi test edip gönül rahatlığıyla kahve keyfi yapmaya devam edebilirsiniz.