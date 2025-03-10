Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisine giriyor

Haber Merkezi

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre; Cezayir üzerinden sıcak hava dalgası geliyor.

Cezayir üzerinden esen lodosla sıcaklıklar bu aya göre çok yüksek seyrediyor, batı ve iç kesimlere çöl tozu da geliyor.

PAZAR GÜNÜ NORMALE DÖNECEK

Sıcaklıkların gelecek pazar gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Bu süre içinde solunum rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.

BAZI İLLER İÇİN ÇIĞ UYARISI

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu