Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisine giriyor

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Buna göre; Cezayir üzerinden sıcak hava dalgası geliyor.
Cezayir üzerinden esen lodosla sıcaklıklar bu aya göre çok yüksek seyrediyor, batı ve iç kesimlere çöl tozu da geliyor.
PAZAR GÜNÜ NORMALE DÖNECEK
Sıcaklıkların gelecek pazar gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
Bu süre içinde solunum rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.
BAZI İLLER İÇİN ÇIĞ UYARISI
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
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