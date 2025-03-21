Türkiye, en çok ağaçlandırma yapmakta Avrupa birincisi

AA

Türkiye'nin orman varlığı açıklandı. Türkiye'nin ağaçlandırma listesinde zirvede olduğu belirlendi.

Buna göre 1973'te 20,2 milyon hektar olan orman varlığı 2023'te 23,4 milyon hektar olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olan 7 milyar fidan hedefi gerçekleştirildi.

20 YILDA 7 MİLYAR FİDAN DİKİLDİ

Son 20 yılda 7 milyarın üzerinde fidan toprakla buluştu.

Türkiye'nin orman varlığı yüzde 12 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkartıldı.

TÜRKİYE, DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Türkiye; Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer aldı.

"YEŞİLE YEŞİL KATTIK"

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey ise bu yılın başında 2024 yılında 96 bin hektarda ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 500 milyon fidanı toprakla buluşturduk ve ülkemizin yeşiline yeşil katmış olduk. Bu sayede de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olan 7 milyar fidan hedefini gerçekleştirip, son 20 yılda diktiğimiz fidan sayısını 7,5 milyara ulaştırmış olduk.

"HEDEF GEÇİLDİ"

Bu sayede de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olan 7 milyar fidan hedefini gerçekleştirip, son 20 yılda diktiğimiz fidan sayısını 7,5 milyara ulaştırmış olduk." demişti.

"YANAN ORMANLARIMIZIN TAMAMI, İSTİSNASIZ TEKRAR ORMANLAŞTIRILIYOR"

Yanan orman alanlarının imara ve turizme açıldığı veya başka maksatlarla kullanıldığı yönünde aslı olmayan haberlerin yayıldığına dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

Cumhuriyet tarihinde yangına maruz kalmış alanlardan ormanlaştırmanın dışında başka maksatla kullanılan bir karış yer bulunmuyor. Yani yanan ormanlarımızın tamamı, istisnasız tekrar ormanlaştırılıyor. Basında zaman zaman paylaşılan birtakım fotoğraflar oluyor, 'Yanmadan önce ormandı, sonrasında otel yapıldı.' diye. Bu yerler ya çok öncesinden kanun çerçevesinde izin verilmiş yer ya da orman olmayan mülkiyeti vatandaşa ait olan yerler olabiliyor.