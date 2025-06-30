Türkiye, orman yangını tespitinde İHA kullanan Avrupa’daki ilk ülke

Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir dönüşüm yaşayan Türkiye, teknolojik altyapı ve insan gücü alanında dünyada öncü konuma yükseldi.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile erken tespit sistemleriyle dikkat çeken Türkiye, 438 tonluk hava müdahale kapasitesiyle de önemli bir güç haline geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün son 23 yılda yürüttüğü çalışmalar sayesinde hava ve kara gücü büyük ölçüde artırıldı.

23 YILDA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BÜYÜK YOL KATEDİLDİ

2002 yılında yalnızca 73 ton olan havadan su atma kapasitesi, bugün 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona ulaştı.

Kara gücü de önemli ölçüde güçlendirilerek, arazöz ve su ikmal araçlarının sayısı 637'den bin 786'ya, ilk müdahale araçlarının sayısı ise sıfırdan 2 bin 742'ye çıkarıldı.

Ayrıca 831 iş makinesi aktif olarak sahada görev yapıyor.

AVRUPA'DA İLK, DÜNYADA İKİNCİ

Türkiye, yangın tespitinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanan Avrupa'daki ilk, dünyadaki 2'nci ülke oldu.

Bugün 14 İHA, 776 yangın gözetleme kulesi (184'ü akıllı sistemle donatılmış) ve yapay zekâ destekli sistemler sayesinde yangınlar 2 dakikaya kadar sürede tespit edilebiliyor.

25 BİN ORMAN ÇALIŞANI GÖREVDE

Yangınlara müdahaleyi hızlandırmak amacıyla son 23 yılda 4 bin 796 yangın göleti ve havuzu inşa edildi. İnsan kaynağı açısından da önemli bir atılım gerçekleştirildi.

Sadece 2025 yılında 8 bin 500 yeni personel orman teşkilatına katıldı.

Bugün sahada görev yapan 25 bin orman çalışanı ve destek veren 131 bin gönüllü, yeşil vatan için mücadele ediyor.

KARADAN HAVAYA TAM DONANIM

Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla bin 600 kara aracı noktası ve 58 hava aracı noktası aktif hale getirildi. Böylece sezon başlamadan önce tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, bugün yangınla mücadelede sahip olduğu bilgi birikimi ve operasyonel gücüyle dünyada birçok ülkenin önünde yer alıyor. Orman teşkilatı, bazı ülkelere de eğitim ve teknik destek sağlamaya devam ediyor.