Türkiye, orman yangınlarına karşı en geniş hava filosuyla teyakkuzda

Haber Merkezi

İklim krizinin etkileri her geçen gün daha ağır hissedilirken orman yangınları, dünya genelinde stratejik bir tehdit haline geliyor.

Bu tehdit karşısında Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede sadece kendi sınırlarını değil, bölge ülkelerini de kapsayan adımlar atıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen Entegre Orman Yangını Yönetimi İçin Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Çalıştayında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yangınla mücadeledeki teknolojik ve kurumsal kapasitesine dikkat çekti.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR ÇÖZÜM ORTAĞI HALİNE GELDİ"

Orman yangınlarının sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan küresel bir tehdit niteliği taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Bu durum, ülkeler arası iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini de ön plana almış durumdadır. Türkiye, tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline gelmiştir.

Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadelede kullanımına ve farkındalık uygulamalarına kadar çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız." diye konuştu.

"7 MİLYON HEKTARLIK SAHADA FAALİYETLER SÜRDÜRECEĞİZ"

Orman yangınlarının iklim değişikliğine uyumlu dirençli ormancılık anlayışının önemini gösterdiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu vizyonla Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli İklime Dirençli Ormancılık Projesi, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında, 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürüteceğiz. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden etkilenmesini sağlayacağız."

ORMAN OKULLARI KURULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeni destek mekanizmalarının devreye alındığını anımsatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylülerine yönelik 16 bin 500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacağını anlattı.

Yumaklı, kadınlar için mikro girişimcilik destekleri sunularak, yerel ekonomiye katılımlarının teşvik edileceği bilgisini vererek, genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türlerinin geliştirilmesinin ormanları geleceğe hazırlayacağını dile getirdi.

Sayısal telsiz altyapısıyla afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacağını belirten Yumaklı, çocuklara ve gençlere yönelik orman okulları kurulacağını ifade etti.

"ORMANLARIMIZI SÜREKLİ İZLİYOR VE KONTROL EDİYORUZ"

Yumaklı, orman yangınlarında erken müdahalenin önemli olduğuna dikkati çekerek, son 23 yılda alınan tedbirlerle ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdüklerini söyledi.

Orman yangınlarına müdahalede ülke tarihinin en geniş hava filosuna sahip olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımızı sürekli izliyor ve kontrol ediyoruz. Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alabiliyor ve yangınlara anında müdahale ediyorlar. OTAĞ uçağımız, sahada koordinatların aktarılması noktasında önemli katkılar sağlıyor. Orman yangınlarında kara gücü de çok önemli. Bu yıl 25 bin arkadaşımız var, 1786 arazöz ve 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla bu arkadaşlarımız müdahaleye hazır durumdalar."

Yumaklı, Avrupa Orman Haftası kutlamalarının 20-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisini vererek, sonrasında Orman Yangınlarına Hazırlık ve Yenilikçi Teknolojiler Etkinliği düzenleneceğini sözlerine ekledi.