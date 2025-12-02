Türkiye'de hava kirliliği en yüksek il Iğdır oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de hava kirliliği alarmı...

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verileri açıklandı.

HAVASI EN KİRLİ İL IĞDIR

Rapora göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık'ta yeniden Iğdır oldu.

Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti.

BÖLGE VATANDAŞLARI TEHLİKE ALTINDA

Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor.

ÇOCUK GELİŞİMİNE ZARARLI

Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Iğdır'daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor.

Bunun yanında kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımın az olması, şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi, çevre kirliliği, yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları, plansız şehirleşme de kirliliği artıran önemli etkenler arasında.