Türkiye'de küçük yaşta evlilik sayısı azalıyor

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Türkiye'de yasal evlenme yaşı 18.

Bununla birlikte çocuklar, 17 yaşına bastıklarında ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebilmekte.

16 yaşındaki çocuklar ise "istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla" mahkemeden alınan özel izinle evlenebiliyor.

Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için politikalar üretiliyor. Uzmanlar, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için eğitim, toplumsal farkındalık ve yasal düzenlemelerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bu istatistikler, çocuk yaşta evliliklerde azalma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Ancak rakamlar hala ciddi bir sorunun varlığını ortaya koyuyor.

EVLENEN ÇOCUK SAYISINDA SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2024 istatistiklere göre 16-17 yaşında evlenen çocuk sayısı, erkeklerde de kızlarda da 2019'dan günümüze kadar düşüş seyrinde.

EVLENEN KIZ ÇOCUK SAYISI DAHA FAZLA

TÜİK verilerine göre 2019-2024 yılları arasında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısında azalma eğilimi gözlemleniyor. Bu yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı erkek çocuklarına kıyasla oldukça yüksek olsa da her iki grupta da düşüş dikkat çekiyor.

Evlenme istatistiklerine göre, 2019 yılında 16-17 yaş grubunda 17 bin 58 kız çocuğu evlenirken, bu sayı 2024 yılına gelindiğinde 9 bin 354’e geriledi.

Aynı yıllar arasında evlenen erkek çocuklarının sayısı ise 940’tan 617’ye düştü.

YIL YIL EVLENEN ÇOCUK SAYILARI

2019: 17 bin 58 kız, 940 erkek çocuk,

2020: 13 bin 35 kız, 728 erkek çocuk,

2021: 13 bin 168 kız, 773 erkek çocuk,

2022: 11 bin 563 kız, 693 erkek çocuk,

2023: 10 bin 498 kız, 707 erkek çocuk,

2024: 9 bin 354 kız, 617 erkek çocuk evlendi.