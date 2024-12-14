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DHA

Suriye'de halk devrimi kanlı rejimi devirdi.

Muhalifler ülke kontrolünü ele geçirirken, dünyanın dört bir yanında yıllarca süren savaş nedeniyle farklı ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, özgürleşen ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yıllar önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin de geri dönüş hazırlıkları sürüyor.

SAVAŞTAN KAÇIP TÜRKİYE'DE TATLICI OLDU

İdlib’teki çatışmalardan kaçıp, 7 yıl önce annesiyle Türkiye’ye sığınan Reşvan Nacib, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, tatlıcıda çalışma başladı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Babasını 4 yaşındayken kaybeden ve ailesine tek başına bakan Reşvan, iç savaşın ardından, ülkesine dönmek için hazırlık yapmaya başladı.

SURİYE'DE DÜKKAN AÇACAK

Türkiye’de yaşadığı süre boyunca çok büyük destek gördüğünü anlatan Nacib, ülkesinde dükkan açacağına değinerek, “İç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Türkiye’ye sığındım. Önce İstanbul’da daha sonra da Ankara’da çalıştım. Uzun zaman önce Hatay’a geldim ve Reyhanlı’da yaşamaya başladım. Allah’a şükür, 7 yıl boyunca rahat bir şekilde yaşadık.

Bayramdan sonra memleketime, İdlib’e döneceğim. Burada tatlı yapmayı öğrendim. İnşallah dönünce de öğrendiğim işi yapacağım. Türk halkına ve devletine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.