Türkiye’nin en büyük baykuşu ‘Puhu’ Sivas’ta görüntülendi

Sivas’ın kuzeyindeki kayalık alanlarda, yaban hayatını fotoğraflamaya adayan Mustafa Aslan, Türkiye’de 10 baykuş türü arasında en büyüğü olan ‘Puhu’yu görüntülemeyi başardı. Yaklaşık 2 metre kanat açıklığına sahip kuş, izleyenleri hayran bıraktı. Aslan, “O bölgede Puhu olabileceğini tahmin ediyordum, ancak daha önce defalarca gitsek de bulup görüntüleyememiştik. Bu baykuş çok iyi kamufle oluyor, şansımız bu sefer yaver gitti” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYKUŞU

Aslan, Puhu’nun gövdesinin yaklaşık bir tilki boyutunda olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’deki diğer baykuşlardan farklı olarak çok büyük ve güçlü bir kuş. Kanat açıklığı 2 metre, vücut uzunluğu yaklaşık 75 santimetre ve ağırlığı 4 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu büyüklükle, ufak kemirgenlerle değil, tavşan gibi canlıları avlayıp besleniyor” ifadelerini kullandı.

KAMUFLAJI VE GÖRÜNTÜLENME ZORLUĞU

Yaban hayatı fotoğrafçısı, Puhu’nun görüntülenmesinin zor olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yaşadığı alanlar dik yamaçlar ve kayalık bölgeler. İnsanlardan uzak duruyor. Bu yüzden pek gözlemlenemiyor. Gözlerine baktığımda çok farklı bir hisse kapıldım. Turuncu, büyük gözleri ve güçlü pençeleri vardı. Bu baykuş çok iyi kamufle oluyor ve alanın zorlukları nedeniyle uzun süredir görüntülemeye çalışıyorduk.

ÇEKİM SÜRECİ VE İKİNCİ PUHU

Aslan, çekimleri bir yaban hayatı fotoğrafçısı arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Mağaranın önünde duran bir Puhu’yu görüntüledik. Aynı gün ikinci kez gittiğimizde ikinci bir Puhu’ya da denk geldik ve ikisini birlikte fotoğrafladık. Alanda çok fazla kene olduğu için önlem almak zorunda kaldık” dedi.