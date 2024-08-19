Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop TÜİK, yapılan araştırmalar doğrultusunda Türkiye genelinde en mutlu olan illeri sıraladı. Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında ilk sırada Sinop yer alırken, ikinci sırada Afyonkarahisar ve üçüncü sırada ise Bayburt bulunuyor.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 81 il arasındaki en mutlu insanlarının yaşadığı kentleri aktardı.

Yaşam memnuniyeti araştırması, bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçüyor.

En yüksek mutluluk oranına sahip şehir, geçen yıllarda olduğu gibi yine Sinop olarak belirlendi.

SİNOP LİSTEDEKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de yıldızı parlayan Sinop, bu yıl da mutluluk düzeyi listelerinde liderliğini kaptırmadı.

Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında ikinci sırada Afyonkarahisar yer alırken üçüncü sırada Bayburt yer aldı.

1- SİNOP

TÜİK verilerine göre 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehir, "Yaşam memnuniyeti en yüksek, en güvenli şehir, yaşlı nüfusun en fazla olduğu kent" gibi konularda yüzde 77,66 ile ilk sırada bulunan Orta Karadeniz'den Sinop oldu.

TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla ilk 10'a giren diğer iller ise şöyle:

2-AFYONKARAHİSAR

Ege Bölgesi'nde İç Batı Anadolu kısmında yer alan Afyonkarahisar, yüzde 76,43 mutluluk oranı ile ikinci oldu.

3-BAYBURT

Bayburt, Doğu Karadeniz'den listeye giren tek şehir olarak yüzde 75,91 mutluluk oranı ile üçüncü il oldu.

4-KIRIKKALE

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kırıkkale, yüzde 75,48 mutluluk oranı ile dördüncü il oldu.

5-KÜTAHYA

Kütahya, yüzde 73,76 mutluluk oranı ile beşinci il oldu.

6-ÇANKIRI

Çankırı, yüzde 73,5 mutluluk oranı ile altıncı il oldu.

7-DÜZCE

Düzce, yüzde 72,77 mutluluk oranı ile yedinci il oldu.

8-UŞAK

Uşak, yüzde 72,34 mutluluk oranı ile sekizinci il oldu.

9-SİİRT

Siirt, yüzde 71,65 mutluluk oranı ile dokuzuncu il oldu.

10-ŞIRNAK

Şırnak, yüzde 71,36 mutluluk oranı ile onuncu il oldu.