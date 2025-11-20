"Turp gibi" aslında bakın ne demekmiş!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlığı yerinde olan birini tarif ederken kullanılan “turp gibi olmak” ifadesi, günlük dilde oldukça yaygın bir deyim hâline gelmiş durumda.

Peki bu benzetme neden turpla yapılıyor?

Aslında bu deyimin arkasında, hafife alınan ama oldukça ilginç bir hikaye yatıyor.

Anlatalım...

NEDEN "TURP GİBİ" DENİR

Turp, özellikle kış aylarında vücudu güçlendiren, bağışıklığı destekleyen ve sindirimi düzenleyen şifalı sebzelerden biri olarak bilinir.

Eski zamanlarda turpun; bedeni temizlediğine, kanı tazelediğine ve kişiye güç verdiğine inanılırdı. Bu yüzden hasta olanlara bol bol turp yemeleri tavsiye edilirdi.

Aynı zamanda turpun, toprağın altında sert yapısını hiç kaybetmeden büyümesi ve uzun süre tazeliğini koruması da bu benzetmenin oluşmasında etkili oldu.

Yani; turp gibi olmak, hem fiziksel olarak sağlıklı hem de dayanıklı, dinç ve güçlü olmak anlamına geliyor.