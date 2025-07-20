Tuz Gölü'nde gün batımı manzarası görenleri büyüledi

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Türkiye'de bu defa Tuz Gölü manzarasıyla ziyaretçilerini büyüledi...

Ankara, Aksaray ve Konya illerinin kesişim noktalarında bulunan Tuz Gölü'nde yüzeyin güneş ışığını yansıtması ve buna bağlı renk geçişlerinin oluşmasıyla ortaya masalsı bir tablo çıkıyor.

Göl bu görünümüyle doğa ve manzara fotoğrafçılarının dikkatini çekiyor.

'ŞAHANE BİR MANZARASI VAR''

Figehan Mutlu gün batımını izlemekten mutlu olduklarını ifade ederek, "Şu an çok güzel bir gün batımına denk geldik şansımıza. Ankara'dan kızımızdan dönüyoruz. Şahane bir manzarası var. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri de Tuz Gölü.

''EVİMİZE MUTLU ŞEKİLDE DÖNÜYORUZ''

Burası da nasip, güzel oldu. Buranın tadını çıkardık. Gün batımına da denk gelmek ayrıca şahane oldu. Evimize mutlu şekilde dönüyoruz" dedi.

''TUZ GÖLÜ'NÜN VERDİĞİ BİR RAHATLIK OLDU''

Adana'dan manzara izlemeye geldiklerini söyleyen Murat Bilinç isimli vatandaş da, "Gün batımını izledik.

Tuz Gölü'nün verdiği bir rahatlık oldu. Havamız da çok güzel. Ailemizle beraber ziyaret ettik. Şimdi çıkıyoruz" diye konuştu.

''TÜRKİYE'MİZİN HER YERİ ÇOK GÜZEL''

Erdal Mutlu, Ankara'dan dönerken Tuz Gölü'ne uğradıklarını belirterek, "Çok güzel insanlarımız burayı geziyor.

Türkiye'mizin her yeri, doğası harika gerçekten burası da çok güzel. Eğleniyoruz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

O ANLARI KİMİLERİ KAYDETTİ KİMİLERİ DE İZLEDİ

Göle, gün batımı manzarasını izlemeye gelen bazı ziyaretçiler bu özel anın tadını çıkarırken, kimileri de telefon ve kameralarla o anları kaydetti.