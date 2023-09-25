Ukraynalı Maryna, Trabzon'a gelin geldi: Türkiye çok güzel Spor tesisinde tanışan Bolodymyr-Aydın çifti, evlenme kararı aldı. Horonlu düğünle dünyaevine giren Ukraynalı gelin Trabzon'u sevdiğini söylerken, "Türkiye çok güzel" dedi.

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AA

Ukrayna'da yaşayan Maryna Bolodymyr, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Trabzon'a yerleşen Bolodymyr, kentte Mehmet Aydın ile tanıştı.

Çift bir süre sonra evlenmeye karar verirken, Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde köy düğünü yapıldı.

Ukraynalı geline horonlu düğün

Gelinin Ukrayna'daki annesi Nadiia Bolodymyr'in de katıldığı düğünde, kemençe eşliğinde horon oynandı.

Mehmet Aydın, Bolodymyr ile spor tesisinde yürüyüş yaparken tanıştıklarını, arkadaşlık sonrası evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

"Yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yaptık"

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Maryna'nın Akçaabat'a yerleştiğini anlatan Aydın, şöyle dedi:

Evlilik kararı sonrasında kır düğünü yapmak istedik. Eşimin yakını olarak sadece annesi ve birkaç arkadaşı düğünümüze katılabildi.



Ama biz onların kendilerini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yaptık.

Trabzon'u beğendi

Gelin ise Trabzon'u çok sevdiğini belirterek, "Düğün çok güzel oldu. Çok mutluyum." dedi. Duygularını dile getiren Bolodymyr, şunları anlattı:

"Türkiye çok güzel"

Türkiye çok güzel. Düğünüme annem Ukrayna'dan gelerek katıldı. Burada birkaç Ukraynalı arkadaşım da düğünüme geldi. Herkese teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)