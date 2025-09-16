Uzmanı uyardı: Motosiklette tam korumalı ekipman lüks değil, ihtiyaç

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, motosiklet kullanıcılarının trafikte hangi ekipmanları kullanması gerektiğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Tam korumalı ekipmanın; kask, korumalı mont, pantolon, eldiven ve ayakkabıdan oluştuğunu belirten Öztaylan, bu ürünlerin ekstra bir külfet değil, hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Bizim kaportamız onlar” ifadesini kullanan Öztaylan, bir arabanın kaportasının yolcuları koruduğu gibi bu ekipmanların da motosikletliler için aynı görevi üstlendiğini vurguladı.

"DURURKEN BİLE KAZA OLABİLİR"

Motosikletin düşük hızlarda bile ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirten Öztaylan, “Durduğu yerde motoru devirdiği için elini, ayağını kıran insanlar biliyorum. Bunu yüksek hızlara vurduğunuzda ortaya çıkacak sonucu düşünmek bile istemiyorum.” dedi.

SERTİFİKALI ÜRÜN VURGUSU

Kaliteli ve sertifikalı ürün kullanımının önemine dikkat çeken Öztaylan, kask fiyatlarındaki farkın sadece etiketle sınırlı olmadığını söyledi:

“3 bin liralık kask ile 30-130 bin liralık kask arasında büyük fark var. Darbe emme kapasitesi, sürtünmelere karşı koruma oranı her ürünün değerini artırıyor.”

"SADECE KASK YETMEZ"

Mevzuatta sadece kask zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Öztaylan, bunun yeterli olmadığını belirterek, “Tam ekipman, tam kıyafet ve tam korumayla yola çıkılmalı.” dedi.

Ucuz, sadece sinekten koruyan kaskların ise kaza anında hiçbir işe yaramadığını vurgulayan Öztaylan, “İnsanlar başlarına bir şey geldikten sonra kaskın değerini anlıyor, ama iş işten geçmiş oluyor.” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME VE VERGİ İNDİRİMİ TALEBİ

Ekipmanların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunan Öztaylan, bu noktada devlet desteğinin önemine değindi:

“Vergi ve ÖTV oranları çok yüksek. Çoğu ürün yurt dışından geliyor. Devlet bu ekipmanları vergiden muaf tutarak insanların daha kaliteli ve güvenli ürünlere erişimini kolaylaştırmalı.”

MOTO KURYELERE UYARI

Trafikte en çok risk altında olan gruplardan biri olan moto kuryelerin çoğunun tam korumalı ekipman kullanmadığını söyleyen Öztaylan, “Birçoğu sadece yarım kaskla yola çıkıyor. Polis görünce kaskı takıyor, onun dışında sağlıklı bir kullanım yok.” dedi.

"ÖNCE EKİPMAN SONRA MOTOR"

Motosiklet alacak kişilere her zaman önce ekipman almalarını önerdiklerini dile getiren Öztaylan, şunları kaydetti:

Önce paranızın en iyisiyle ekipmanı alın, kalan parayla motor alın. Kendimizi korumazsak motorun hiçbir önemi yok. 50 CC motorda da, 1200 CC motorda da aynı kıyafet giyilmeli. En çok kazalar 30-40 km hızlarda oluyor. Bu hızlara bisiklet bile çıkabiliyor, bisikletliler bile korumalı kıyafet giymeli.

"EKİPMAN LÜKS DEĞİL, HAYATİ İHTİYAÇ

Motosiklet kullanıcılarına seslenen Öztaylan, “Ekipmansız kesinlikle yola çıkmayın. Bu bir lüks değil, kesinlikle ihtiyaçtır.” diyerek sözlerini tamamladı.