Uzungöl’de kartpostallık manzaralar

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, semalarındaki eşsiz manzarayla ziyaretçilerini bir kez daha büyüledi. Yeşil ormanlar ve mavi gölün buluştuğu bölgede, göl üzerindeki dağların doruklarından geçen hızlı bulutlar, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

SABAH VE GÜN BATIMINDA ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Özellikle sabah erken saatler ve gün batımına yakın zamanlarda etkisini gösteren bu doğa olayı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bulutların dağ zirvelerinde hızla hareket etmesi, göl ve çevresindeki doğal güzelliklerle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıkıyor.

TURİZME KATKISI BÜYÜK

Bölge halkı, bu tür doğal güzelliklerin turizme olan katkısının büyük olduğunu belirtiyor. Uzungöl’ün dört mevsim farklı bir güzellik sunduğu ifade edilerek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığı vurgulandı.