Van'da çöken atık barajı tarlalara zarar verdi

İHA

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi kırsalı halkı zor günler geçiriyor.

İlçede yer alan barajının iç setinin çökmesi sonrası çevreye yayılan kimyasal atıklar, ekili tarlaları etkiledi.

Duruma isyan eden vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

"TARLALARIMIZI KULLANAMIYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan Ali Gürbüz, iki yıl önce barajın inşa edildiğini ve o tarihten beri biriken atıkların barajı zorlayarak patlamasına yol açtığını belirtti. Gürbüz, “Biriken atıklar barajı sıkıştırdı ve gövdesini patlattı. Dünden beridir iş makineleri gövde kısmını onarıp, izleri kaybetmeye çalışıyor. Atık malzeme ekili tarlalarımızın içine kadar geldi.

Bizler mağduruz ve bu tarlalarımızı hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Buranın 120 dönümü bizlerin, 200 dönümlük kısmı ise komşularımızındır. Tarlamıza akan kimyasal madde göl gibi birikmiş.” dedi.

"HAYVANLARIN ETKİLENMESİNDEN KORKUYORUZ"

Kimyasal atık malzemelerin içerisinde olduğu atık havuzunun patlaması sonrası tarlalarına zarar verdiğini dile getiren çiftlik sahibi Derviş Çelik ise hayvanlarının da bu durumdan etkilenmesinden endişe duyduklarını söyledi.