AA & Ensonhaber

Van Valiliği, öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı hedefleyerek, 190 okulun bahçesine halı saha yapma çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 90 halı sahayı tamamlayarak öğrencilere sunan Valilik, kalan 100 sahayı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi’ndeki dağ yamacındaki okulun bahçesinde kurulan halı saha, çocuklar için yeni bir oyun ve eğlence alanı oldu.

HALI SAHA KİRLENMESİN DİYE YALINAYAK GİRMİŞLERDİ

Önceden sosyal ve sportif etkinlikler için uygun alanları bulunmayan öğrenciler, açılışı yapılan halı sahanın kirlenmemesi adına ayakkabılarını çıkararak sahaya girdi. Bu anlamlı anların 27 Eylül’de sosyal medyada paylaşılmasının ardından, "Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu" üyeleri harekete geçti. Sosyal sorumluluk projeleri yürüten grup, hayırseverlerin desteğiyle 15 futbol topu, 8 voleybol topu ve 3 basketbol topu temin ederek, kilometrelerce yol katedip mahalleye ulaştı. Gönüllüler, çocuklarla birlikte halı sahada oyun oynayarak hediyelerini takdim etti.

"ÇOCUKLARIN DAVRANIŞI, BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Gönüllülerden Neslihan Erdoğan, halı sahanın çocukların sosyal gelişimine katkı sunacağını söyledi.

Çocukların halı sahada gönüllerince eğlenmeleri için destek vermek istediklerini anlatan Erdoğan,

Haberlerde çocukların halı sahaları kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak oyun oynadıklarını gördük. Çocukların bu davranışı karşısında çok etkilendik. Arkadaşlarımız ve yakınlarımızla çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu temin ettik. Yaklaşık 140 kilometrelik zorlu yolu aşarak buraya ulaştık. Çocuklarımızın sayısına göre top desteği sağladık. Çocuklarla keyifli vakit geçirdik. Onlarla halı sahada top oynamak ve bu doğada vakit geçirmek çok harikaydı.

dedi.

"ARTIK BİR HALI SAHAMIZ VE TOPLARIMIZ VAR"

Öğrenci Abdullah Kezer,

Halı sahamız çok güzel. Bugün çok eğlendik. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bize top, çikolata ve hediyeler verdiler. Halı sahada oyunlar oynayarak çok keyif aldık. Artık bir halı sahamız ve toplarımız var, herkese teşekkür ederim.

dedi.

Öğrenci Meryem Çağırcı ise okulun bahçesine halı saha yapıldığını belirterek,

Halı sahayı bizim için yaptılar, çok mutluyuz. Bugün birçok top getirdiler, hem top oynadık hem de eğlendik. Gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik, çok mutluyuz.

diye konuştu.