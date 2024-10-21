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Van'da kar: Yüksekova yolu kapandı araçlar mahsur kaldı

Van'da kar: Yüksekova yolu kapandı araçlar mahsur kaldı Yüksekova-Van kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışından dolayı çok sayıda araç yolda kaldı