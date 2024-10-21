İHA

Türkiye kışa teslim...

Tüm ülkede sıcaklıklar düşerken doğu illerinde ise kar yağışı başladı.

Havaların soğumasıyla kar yağışı, Van ve Yüksekova’nın yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sabah saatlerinde Yüksekova’dan Van istikametine giden çok sayıda sürücü, yoğun kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı.

Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından sürücüler yola devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yusuf Balıkçı
Editor