Van'da kış mesaisi sürüyor

Van'ın Erciş ilçesi Ağırkaya köyünde yürütülen kızakla ot taşıma mesaisi, zorlu coğrafya ve sert kış şartlarına rağmen asırlardır sürdürüyor.

Yaz boyunca yüksek rakımlı meralarda biçilen ve kurutulan otlar, kışın kar yağışının ardından kızaklara yükleniyor.

OTLARI UZUN MESAFELERDEN İNDİRİYORLAR

Karın zemini kaplamasıyla birlikte traktör ve araçların ulaşmakta zorlandığı alanlarda, kızaklar hem pratik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor.

Köylüler, otları kilometrelerce mesafeden köye indirerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

"YAZIN EMEK VERİR, KIŞIN KARŞILIĞINI ALIRIZ"

Köy sakinlerinden Kamuran Yok, bu geleneğin nesilden nesle aktarıldığını belirterek, "Yazın emeğini veririz, kışın karşılığını alırız. Kar yağmadan bu iş olmaz.

Kızakla taşımak hem kolay hem de alıştığımız bir yöntem. Buradan yetkililerden köyümüzdeki araziye yol yaptırmalarını istiyoruz." dedi.