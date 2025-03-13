Van'da süngerleme yöntemiyle kuzu sayısı iki katına çıktı

AA

Hayvancılığı geliştirecek alternatif sağlık yöntemleri besicilerle buluşuyor.

Van'ın İpekyolu ilçesi Yukarı Güneyce Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Veysi Ateş, 10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle koyunlarına süngerleme yöntemini uygulamaya başladı.

Süngerleme, üreme döngüsünün kontrol altına alınması için kullanılan hormonal bir yöntem olarak öneriliyor.

YILDA İKİ KEZ GEBE KALMALARI SAĞLANDI

Rahimlerine yerleştirilen özel süngerler sayesinde üreme döngüleri kontrol altına alınan koyunların yılda iki kez gebe kalmaları sağlandı.

YILDA ORTALAMA 600 KUZU ELDE EDİLİYOR

Ateş, yazın yaylada kışın ise ağılda baktığı 300 koyununda uyguladığı süngerleme yöntemiyle yılda ortalama 600 kuzu elde ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın belli dönemlerinde çiftçiyi ziyaret ederek, hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

"İKİZ, ÜÇÜZ VEYA DÖRDÜZ KUZU ALDIĞIMIZ OLUYOR"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ateş, dedelerinden kalan hayvancılığı yeni yöntemlerle sürdürdüklerini söyledi.

Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle hayvancılık yaptığını belirten Ateş, "10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle süngerleme yöntemine başladık. İşlemden beş ay sonra ilk kuzuyu aldık. Bu yöntemle yılda iki defa kuzu sahibi oluyoruz. İlk doğumda yüzde 50 civarında ikiz, üçüz veya dördüz kuzu aldığımız oluyor." dedi.

"UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUM"

Uygulamayla hayvan sayısının arttığını anlatan Ateş, şunları kaydetti:

İlk doğumdan sonra ikinci doğum için hayvanlarımızın bakımlarını ahırlarda yapıyoruz. Yem, arpa ve yoncayla besliyoruz. Uygulamayı ilk kez kentte yaptık. İlk uyguladığımızda çok verim alamadık. Bunun nedeninin beslenmeden kaynaklı olduğunu gördüğümüzde işi daha profesyonel boyuta taşıdık. Son yıllarda ise süngerleme işlemi yapmadan verimin arttığını gözlemledik. Hayvanın bünyesi artık alışmış durumda. Uygulamadan çok memnunum.

"AMAÇ MEVSİM DIŞI KUZULAMAYI SAĞLAMAK"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl ise "yapay hormon uygulaması" adı verilen yöntemin zararlı olmadığını söyledi.

Uygulamanın hayvancılıktaki faydalarına değinen Bingöl, "Bunun temel amacı, koyunlarda hem kızgınlığı toplulaştırmak hem de mevsim dışı kuzulatmayı sağlamak. Zaman zaman araştırma amaçlı yapılabiliyor ve çiftçiler de bunu fiili olarak uygulayabiliyor. Bu uygulamayla bir yılda iki kez kuzulatma imkanı olabiliyor. Hayvanlarda çoğuz doğumu artıran bu uygulamayla aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip örnek kuzular elde edilebiliyor. Amaç üreticinin, pazarlama açısından birbirine benzer kuzular elde etmek. Bakım, beslenme ve iş gücünün daha da verimli kullanılması gibi faydaları da var." ifadelerini kullandı.

"UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan da sahada aşılama, küpeleme ve bilgilendirme çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Verimin fazla olduğu uygulamaları çiftçiye tavsiye ettiklerini dile getiren Karahan, "Modern tekniklerin uygulandığı ve verimin maksimum düzeyde alındığı mahallemizde çiftçilerimizi ziyaret ettik. Bir yılda iki kuzu elde etme ve ikizlik oranının da arttırıldığı bir uygulamaya şahit oluyoruz. Bu işlem takibimiz çerçevesinde devam ediyor. İl genelinde bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Örnek uygulamaları çiftçilerimize göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.