Van'da telefonu çekmeyen mahalleli konuşmak için minarelere çıkıyor

Telefon çekmediği için zor durumda kalan vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor...

Erciş ilçesinde vatandaşlar çekmeyen telefonlarına çözümü camide buldu.

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarlı Mahallesi'nde vatandaşlar cep telefonu şebekeleri çekmediği için ya minarelere çıkarak ya da yürüyerek ulaştıkları tepeden telefon ile görüşme yapıyor.

İLETİŞİM KURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Mahalleliler, sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemedikleri, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çektikleri için yamaçta bulunan mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Telefon faturalarını aksatmadan ödedikleri halde telefonları köyde çekmeyen ve bu yüzden konuşmak için yüksek tepelere çıkan köylüler, yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını talep ediyor.

''30 SENEYE YAKINDIR MAHALLEMİZDE ŞEBEKE ÇEKMİYOR''

Mahallede yaşayan Ekrem Taşdemir, "Pınarlı Mahallesinde oturuyorum. 55 yaşındayım 30 seneye yakındır mahallemizde şebeke çekmiyor.

Şebeke çekmediği için minareye çıkıp oradan konuştum. Köyün içinde evlerde hiçbir yerde çekmiyor" dedi.