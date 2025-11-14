Vizesiz Yılbaşı Kaçamağı: Türk Pasaportuna Kapılarını Açan Ülkeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz veya kapıda vize uygulamasıyla seyahat edebileceği ülke sayısı 70’in üzerine çıktı. Özellikle yılbaşını yurt dışında karşılamak isteyenler için bu geniş liste önemli bir avantaj sunuyor.

Avrupa’da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi popüler rotalar, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz konaklama imkanı tanıyor. Hem ulaşım kolaylığı hem de kısa süreli tatiller için uygun olması nedeniyle Balkan ülkeleri yeni yıl döneminde en çok tercih edilen bölgelerin başında geliyor.

Yeni yılda yurt dışında unutulmaz bir tatil geçirmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz bazı ülkeler:

YILBAŞI TATİLİ İÇİN BAZI VİZESİZ ÜLKELER

Arnavutluk

Belarus

Bosna-Hersek

Gürcistan

Kosova

Kuzey Makedonya

Moldova

Sırbistan

Ukrayna

Fas

Endonezya

Güney Kore

Japonya

Singapur

Tayland

Arjantin

Meksika

Peru