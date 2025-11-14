Vizesiz Yılbaşı Kaçamağı: Türk Pasaportuna Kapılarını Açan Ülkeler

- Türk vatandaşları, yılbaşında vizesiz seyahat edebilecekleri 70'ten fazla ülkeye gitme imkanına sahip.
- Özellikle Balkan ülkeleri ve bazı Asya ülkeleri, hem ulaşım kolaylığı hem de uygun ekonomik koşullarıyla dikkat çekiyor.
- Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan gibi destinasyonlar, vizesiz seyahat edilebilecek popüler rotalar arasında yer alıyor.
2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz veya kapıda vize uygulamasıyla seyahat edebileceği ülke sayısı 70’in üzerine çıktı. Özellikle yılbaşını yurt dışında karşılamak isteyenler için bu geniş liste önemli bir avantaj sunuyor.
Avrupa’da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi popüler rotalar, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz konaklama imkanı tanıyor. Hem ulaşım kolaylığı hem de kısa süreli tatiller için uygun olması nedeniyle Balkan ülkeleri yeni yıl döneminde en çok tercih edilen bölgelerin başında geliyor.
Yeni yılda yurt dışında unutulmaz bir tatil geçirmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz bazı ülkeler:
YILBAŞI TATİLİ İÇİN BAZI VİZESİZ ÜLKELER
Arnavutluk
Belarus
Bosna-Hersek
Gürcistan
Kosova
Kuzey Makedonya
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
Fas
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Singapur
Tayland
Arjantin
Meksika
Peru