VPN ile ucuz uçak bileti: En ucuz bilet için 3 VPN konumu

Uçak biletleri, seyahat tutkunlarının en çok para harcadığı şey...

Git gide artan ulaşım maliyetleri ise uçak bileti almak için diğer fırsatları araştırmaya yöneltiyor.

Uçak bileti fiyatları her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Aynı uçuş için biri yüksek, biri düşük fiyat görebiliyor.

Bunun nedeni, havayolu ve seyahat sitelerinin dinamik fiyatlandırma algoritmaları kullanması. Bu sistem, sizin IP adresinize, lokasyonunuza, tarayıcı geçmişinize ve cihazınıza göre fiyatları kişiselleştirebilir.

Ancak bu durumun önüne geçmenin akıllıca bir yolu var: VPN kullanmak.

Farklı bir ülke IP’siyle uçuş araması yaparak bazı durumlarda daha uygun bilet fiyatlarına ulaşmak mümkün.

Peki ama nasıl? Gelin, VPN ile daha ucuza uçak bileti almanın yolları...

VPN İLE UCUZA UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR

1- Güvenilir bir VPN hizmeti edinin (örn. NordVPN, Surfshark, ExpressVPN).

2- VPN’i aktif edip farklı ülke konumlarını test edin (Ukrayna, Endonezya, Ekvador vb.).

3- Tarayıcıyı gizli modda açarak uçuş aramasını yapın.

4- Çerezleri ve önbelleği temizleyerek önceki aramalardan etkilenmeyin.

5- Farklı tarihler ve saatlerle karşılaştırma yapın.

EN UCUZ VPN KONUMLARI

VPN (Virtual Private Network), internete farklı bir ülke üzerinden bağlanmanızı sağlar.

Son zamanlarda yapılan testlerde, bazı ülkelerin IP adresleriyle erişim sağlandığında uçak biletlerinin daha ucuz olduğu gözlemlendi. Bu ülkeler arasında özellikle: