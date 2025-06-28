Yalova’da 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçeğe Dönüştü

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 52 yaşındaki Mahmut Kanarya, yıllardır içinde ukde kalan bir hayalini nihayet yaşama şansı buldu. Doğuştan engelli olduğu için askerlik hizmetinden muaf tutulan Kanarya'nın 32 yıllık "asker olma" arzusu, bir günlük temsili askerlikle gerçeğe dönüştü.

Çocukluk yıllarından beri asker olmayı hayal ettiğini dile getiren Mahmut Kanarya, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bu isteğini yerine getiremedi. Ancak bu hayali hiçbir zaman kalbinin bir köşesinden silinmedi. Yalova Belediyesi ve yerel askeri yetkililerin iş birliğiyle düzenlenen özel etkinlikte Kanarya, asker üniformasını giyerek kışlaya girdi, asker selamı verdi ve gün boyunca çeşitli temsili askeri faaliyetlere katıldı.

"SANKİ GERÇEKTEN ASKERE ALINMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

Asker üniforması içinde duygu dolu anlar yaşayan Kanarya, "Askerlik yapmak benim en büyük hayalimdi. Herkes gibi ben de vatanıma bu yolla hizmet etmek istedim ama sağlık durumum nedeniyle bu mümkün olmadı. Bugünse yıllardır içimde taşıdığım o eksiklik bir nebze olsun giderildi. Kendimi gerçekten bir asker gibi hissettim. Bu anı bana yaşatan herkese minnettarım" sözleriyle duygularını paylaştı.

GÖZYAŞLARIYLA SELAM VERDİ

Etkinlik sırasında tören alanında yerini alan Kanarya, komutanının karşısında asker selamı verirken gözyaşlarını tutamadı. Bir günlük temsili görev süresince kışla ortamını deneyimleyen Kanarya, yemekhaneden eğitim alanına kadar askerlerin günlük rutinlerine de dahil edildi.

BELEDİYEDEN ANLAMLI DESTEK

Yalova Belediyesi yetkilileri, bu tür anlamlı sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Mahmut Bey’in hayalini öğrenir öğrenmez gerekli girişimleri başlattık. Onun mutluluğunu görmek, bizim için de tarif edilemez bir gurur oldu" açıklamasında bulundu.

TOPLUMUN HER KESİMİ İÇİN UMUT VERİCİ BİR ÖRNEK

Mahmut Kanarya’nın hikayesi, engellerin yalnızca fiziksel olmadığını ve hayallerin peşinden gidildiğinde nelerin mümkün olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Onun bir günlük askerlik deneyimi, sadece kişisel bir hayalin gerçekleşmesi değil, aynı zamanda umut, dayanışma ve insan onuruna verilen değerin de sembolü oldu.