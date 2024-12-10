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İHA

Sinan Yılmaz, 60 yaşına sayılı günler kala Yalova’da yeşil sahalara geri döndü.

Uzun yıllar Yalova'da Demirspor forması giyen tecrübeli isim, ilerleyen yaşına rağmen futboldan kopamamıştı.

3 YIL ARANIN ARDINDAN DÖNDÜ

Spora 3 yıllık ara veren Yılmaz, daha fazla sahalardan uzak duramayarak lisansını yeniledi.

MIKE TYSON BENZETMESİ YAPILDI

Formasını giydiği Demirspor'da ihtiyaç duyulmasıyla yeniden kramponlarını giyen Yılmaz'ın bu durumu, 58 yaşında ringlere dönen boksör Mike Tyson'a benzetildi.

Yalova 1. Amatör A Grubu’nda mücadele eden Demirspor, Soğucakspor ile karşı karşıya geldi.

Amatör 1 Nolu Saha’da oynanan mücadelede Soğucakspor, rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Sahalara döndüğü mücadelede farklı bir yenilgi ile karşılaşan Yılmaz, sahada istek ve mücadelesiyle genç sporculara adeta taş çıkardı.

Maçın sonunda açıklamalar yapan Yılmaz, "İhtiyaç duydular, tekrar geldik. Şansıma da lider takımla karşılaştık. Namağlup bir takıma karşı oynadık. Biraz zorlandık." dedi.

"SON YILLARDA KALİTE DÜŞTÜ"

Alınan mağlubiyet nedeniyle genç sporcuları eleştiren ve gelecek müsabakalar için hırslanan Sinan Yılmaz, şunları söyledi: