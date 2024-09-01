İHA
Yalova'da belediyeden geri dönüş alamayan vatandaşlar, ellerini taşın altına koydu.
Süleymanbey Mahallesi'nde Kıbrıs Sokak’ın İstiklal Caddesi’yle kesiştiği noktada parke yol bozuldu.
İşlek caddenin yolunun bozulması nedeniyle birçok araç altını vurmaya başlayınca vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi’ne bildirdi.
İŞ BAŞA DÜŞTÜ
Uzun süre belediye tarafından parke yol onarılmayınca vatandaşlar, çökme yaşanan yolun bir kısmını sökerek yol seviyesine getirdi.
Vatandaşların yola müdahalesiyle araçlar bölgeden artık daha güvenli bir şekilde geçmeye başladı.
BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİLER
Yolun vatandaşlar tarafından onarma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Vatandaşlar belediyenin yolla ilgili duyarsızlığına tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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