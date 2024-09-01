Haberler



Yaşam



Yalova'da belediye bozuk yolu onarmayıca vatandaş devreye girdi

Yalova'da belediye bozuk yolu onarmayıca vatandaş devreye girdi Süleymanbey Mahallesi'nde bozulan parke yolun tamir edilmesi için belediyeye müraacat eden vatadandaşlar hiçbir geri dönüş alamayınca, yolu kendi imkanlarıyla tamir etti.