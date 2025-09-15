Yastığın altına madeni para koyun, o sorunlardan kurtulun!

Modern dünyanın temposu her geçen gün artıyor. Yoğun iş temposu, ekonomik kaygılar, ilişkilerdeki sorunlar ve gündelik yaşamın küçük ama biriken stresleri.

Tüm bunlar birleştiğinde milyonlarca insanın ortak şikâyeti haline gelen uykusuzluk, adeta çağın görünmez hastalığına dönüşüyor.

Kimileri bitki çaylarına, kimileri nefes egzersizlerine, kimileri ise uyku haplarına başvuruyor. Fakat bir yöntem var ki, ilaçsız ve tamamen geleneksel: yastığın altına madeni para koymak.

MADENİ PARA KOYMAK YETİYOR

Halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan bu alışkanlık, günümüzde de merak uyandırmaya devam ediyor.

Eski inanışlara göre, paranın yalnızca maddi bir değer taşımadığı; aynı zamanda enerjiyi dengeleyici bir özelliğe sahip olduğu düşünülüyor.

Metalin manyetik alanı ve enerjiyi toplama kabiliyeti sayesinde kişinin üzerinde taşıdığı negatif yükün azaldığına inanılıyor.

Birçok kişi bu yöntemi denediğini ve uykularının daha rahat geçtiğini dile getiriyor. Kimileri “para bolluğunu çağırıyor” diyerek maddi anlamda bereket getirdiğine inanırken, kimileri ise tamamen psikolojik bir rahatlama sağladığını belirtiyor.